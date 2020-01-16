الشرطة تكشف تفاصيل مُثيرة حول استدراج فتيات إلى شقة بالرياض والتلذذ بتقطيعهن

أماطت مباحث شرطة ولاية الخرطوم اللثام عن جريمتا قتل فتاتي بري ومايو، وألقت القبض على سائق بإحدى السفارات إريتيري الجنسية، وطالب طب سوداني، بعد أن قتلا الفتاة الثانية وتخلصا من جثتها بعد تقطيع أطرافها وفصل رأسها وإلقائها داخل مياه النيل، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وكشف مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق خالد بن الوليد عن ملابسات الجريمتين في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء وقال إن المباحث رصدت بلاغات المفقودين وتوصلت إلى أسرة من مدينة الأبيض أيلغت عن فقدان ابنتها و طابقت عينة من جثة الضحية مع والدتها وأظهرت النتائج تطابق العينة، وأضاف بعد التعرف عليها بدأ البحث والتقصي حول علاقاتها الشخصية وتوصل فريق البحث عن شخص من جنسية أجنبية يعمل سائقا يإحدى السفارات وبالقبض عليه أقر بالجريمة وأرشد على المتهم الثاني وهو طالب يدرس الطب في المستوى الرابع بإحدي الجامعات أسرته تقيم في السعودية.

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وبالتحقيق معه أقر أيضا وكشف الثنائي عن تفاصيل ارتكابهما الجريمة وأوضحا عن أنهما استدرجا الضحية عبر الهاتف من منطقة أمبدة لممارسة الجنس معهما ومن ثم انهالا عليها ضربا بآلة حادة داخل حمام شقة بحي الرياض وسددا لها طعنات ومن ثم تقطيع جثتها وتغليها داخل اكياس نفايات والتخلص من أطرافها داخل النيل وبقية الجثة ألقياه في منطقة بري.

وأوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم أن المتهمين كشفا عن ارتكابهما جريمة أخرى قبل شهر ( بذات الطريقة) وتخلصا من جثتها في منطقة خلوية بمايو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)