وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن سد النهضة

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الخميس 16 يناير 2020
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء، أن وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقوا على إجراءات ملء خزان سد النهضة الإثيوبي على مراحل.
وقالت الوزارة التي استضافت اجتماعا للوزراء في واشنطن هذا الأسبوع، إنهم ”اتفقوا خلاله على ملء خزان سد النهضة، على مراحل خلال الموسم المطير، على أن يأخذ ذلك في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب.
وأضاف أن ”المرحلة الأولى لملء خزان السد تستهدف الوصول لمستوى 595 مترا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء“.
وتابع أن ”مراحل الملء اللاحقة لسد النهضة ستسمح بتصريف المياه خلال فترات الجفاف الطويلة“، مشيرًا إلى أنه ”سيجري توفير سبل مناسبة لتخفيف أثر الجفاف على مصر والسودان“.
وقال إن ”الوزراء اتفقوا على الاجتماع يومي 28و29 يناير في واشنطن للتوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة“.
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