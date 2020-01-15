الخليج 365:

صادرت محكمة جنايات الجمارك بمجمع محاكم الخرطوم شمال عملات ضبطت بحوزت سيدة كانت بصدد تهريبها لخارج البلاد عبر مطار الخرطوم، فيما إستكتب القاضي السيدة المتهمة تعهد وإطلاق سراحها. وتشير الوقائع الأولية بحسب (الأحداث نيوز) بإيقاف المتهمة أثناء عبورها بجهاز التفتيش بمطار الخرطوم مغادرة إلي دبي وأثناء ذلك اطلق الجهاز إنذار و من خلال التفتيش عثر علي عملات مختلفة بملابسها الداخلية شملت(117200) ريال سعودي و(900) درهم إماراتي و(3070) يورو، ليتم ايقافها والتحقيق معها وتدوين بلاغ في مواجهتها تحت المواد(198،199) من قانون الجمارك وإحالتها للمحكمة. المادة السابقة التساهل والتقصير الأمني.. بقلم احمد يوسف التاي

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط سيدة حاولت تهرب عملات أجنبية في مناطق حساسة من جسدها داخل مطار الخرطوم…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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