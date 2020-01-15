الكشف عن تفاصيل صادمة عن جريمتي قتل ببري واليرموك…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت الشرطة عن تفاصيل صادمة في جريمتي قتل وقعتا بمنطقتي بري واليرموك.
وقال مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق خالد بن الوليد في مؤتمر صحافي مساء اليوم (الاربعاء) بحضور الفريق أول شرطة عادل محمد احمد بشاير، المدير العام لقوات الشرطة أن الشرطة تتبعت خيوط جريمة القتل الأولى لفتاة تبلغ من العمر ٣١ عاماً وجدت جثتها مقطعة الأشلاء بمنطقة بري ناصر، وتم التوصل للجناة وهم شخصين أحدهما طالب جامعي يدرس بكلية الطب في إحدى الجامعات العريقة يقيم بشقة مع أحد اصدقائه بسبب وجود أسرته خارج السودان ومتهم آخر أصوله من دولتين أجنبيتين، وذلك بدوافع ارتكاب الأفعال الفاضحة تحت تأثير المخدرات.
وقال إبن الوليد أن كشف هذه الجريمة قاد إلى كشف جريمة أخرى، حيث تم العثور على جثة إمرأة وجدت قتيلة قبل شهر بمنطقة اليرموك وقتلها المتهمين بنفس الكيفية ودوافع الجريمة.
وأشار مدير شرطة الولاية إلى أن الوسائل التقنية ساعدت على الوصول إلى الجناة بعد فحص الحمض النووي للقتيلة وتتبع بلاغات المفقودين حيث توصل الفحص إلى تطابق الحمض النووي مع والدة المجني عليها والتي سجلت بلاغ بالشرطة بفقدان إبنتها.
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