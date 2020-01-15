بالفيديو : الكشف عن مكان اختباء (اب جالوطة) بعد سب الدين في موكب الزحف الأخضر و الثوار يتوعدون بالوصول إليه

توعد الناشط في موقع التواصل الاجتماعي عيسى- توعد عضو المؤتمر الوطني المحلول المسمى (اب جالوطة) الذي قام بسب الدين للثوار بالوصول إليه في المكان الذي اختبأ فيه عقب هروبه حيث قال: ( مما فتحوا فيه بلاغ شرد من الفولة فات الزراعة لكن الزراعة نحن ذاتو بنخبرها بنجيبك يا اب جالوطة يالسبيت للناس دين بنجيبك ما تقول نسيناك محل زراعتك الخشيت دا بنمرقك منها وبنعرف نجيبك).

وأوضح الناشط بأن عضو الحزب المحلول ينتمي لكتائب الظل والدفاع الشعبي بمدينة الفولة بغرب كردفان وكان قد قام بتهديد الثوار وذلك خلال مسيرة ما يسمى بالزحف الأخضر يوم 14ديسمبر التي تزامنت مع النطق بالحكم في قضية المخلوع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)