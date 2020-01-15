البرهان: مدرعات واسحلة ثقيلة بحوذة قوات الامن المتمردة 

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الأربعاء 15 يناير 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
كشف رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، الفريق اول الركن،عبد الفتاح البرهان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، المزيد من التفاصيل عن تمرد قوات الامن التابعة لهيئة العمليات.
وقال استدعيت رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وقيادات بارزة بقوى الحرية والتغيير لادارة الازمة.
وأضاف ان القوات المتمردة رفضت تسليم السلاح، قبل تنفيذ اقتحام مقرات جهاز الامن.
وأكد أن القوات النظامية استخدمت أقل قوة للحيلولة دون وقوع خسائر خاصة وان المقار تقع في مناطق سكنية.
وقال البرهان أن قوات هيئة العمليات اشرف على تكوينها مدير المخابرات السابق صلاح قوش، وهذه التصرفات دعتنا للنظر وراء تكوينها.
وأعلن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة ضابط رفيع في الجيش السوداني، ووزارة العدل، لكشف المتورطين في هذه الاحداث ومحاسبتهم.
وأشار إلى أن القوات النظامية وضعت يدها على مدرعات وأسلحة ثقيلة وخفيفة وسيارات بداخل مقار جهاز الأمن والعمليات بالخرطوم.
وجدد البرهان أن الجيش لايسعى للسيطرة على السلطة، ويسعى إلى بناء الثقة مع المدنيين لانجاح الفترة الإنتقالية.
وأكد أن الانقلاب العسكري مرفوض، وأن قيادة القوات المسلحة في خندق واحد مع الشعب السوداني.
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