ترامب يحث السودان ومصر واثيوبيا على الاتفاق بشأن سد النهضة

الأربعاء 15 يناير 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين حث الرئيس الأمريكي، وزراء الخارجية والري بالسودان ومصر واثيوبيا على سرعة إنجاز إتفاق شامل حول سد النهضة، ووعد بتقديم مساعدات فنية للدول الثلاث حال توصلت إلى إتفاق، وتنظيم حفل بواشنطن بهذه المناسبة.

والتقى دونالد ترمب بوزراء الدول الثلاث خلال على هامش مشاركتهم في مباحثات سد النهضة بواشنطن. Advertisements أثناء ذلك قدم وزير الخزانة، إحاطة للرئيس ترمب عن سير المباحثات والتي تتناول التفاصيل الخاصة بملء وتشغيل السد. وأثنى على الدور الإيجابي الكبير الذي ظل يلعبه وفد السودان خلال كل الجولات التي استضافتها واشنطن. وأعرب عن تقديره لآداء وزير الري البروفيسور ياسر عباس.

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