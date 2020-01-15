الحكومة تعتزم طلب دعم أكبر لنزع الألغام

الأربعاء 15 يناير 2020

أعلنت وزارة الخارجية، أن الحكومة تعتزم الطلب من الأمم المتحدة زيادة مساعداتها لأنشطة نزع الألغام في السودان، فضلًا عن تقديم الدعوة للمانحين في هذا المجال لحضور مؤتمر المانحين القادم حول السودان.



والتقى السفير الصديق عبدالعزيز، وكيل وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، مع بول هيسلوب، مدير البرامج في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

وقدم هيسلوب التهنئة للسودان، بمناسبة ترؤسه الدورة الحالية لاجتماعات الاتفاقية الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد، مشيدًا بجهود حكومة السودان في مجال مكافحة الألغام خلال العشرين عامًا الماضية، والتقدم الكبير الذي أحرز في هذا الخصوص.

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وأشار إلى أن زيارته الحالية للسودان، تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وحكومة السودان، وتقديم الدعم في مجالات بناء القدرات وتوسيع أنشطة نزع الألغام، والنظر في كيفية مساعدة السودان ليصبح دولة خالية من الألغام بحلول عام ۲۰۲۳.

من جانبه، ثمن وكيل وزارة الخارجية السودانية الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، ممثلة في دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام، مؤكدًا التزام حكومة السودان بالقضاء على خطر الألغام في جميع المناطق المتأثرة بالنزاعات.

وطالب الأمم المتحدة بزيادة دعمها السودان في هذا المجال، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الأمنية وقرب تحقيق السلام الشامل في البلاد، مشيرًا إلى أن الزيارة التاريخية لرئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، لمدينة كاودا في (جنوب كردفان)، والتي من شأنها أن تسهم في تشجيع عمليات العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية، حتى قبل التوقيع على اتفاق السلام، مما يستوجب تكثيف الجهود لنزع الألغام بمناطق النزاعات، والتمهيد لاستقرار العائدين إلى مناطقهم.

وطلب المسئول السوداني من هيسلوب تقديم الدعم الفني، لترقية مركز التدريب التابع للمركز القومي لمكافحة الألغام، ليصبح مركزًا إقليميًا يخدم دول الجوار التي تعاني من مشكلة انتشار الألغام على أراضيها، فيما رحب هيسلوب بالمقترح، وأبدى استعداده الكامل لتقديم الدعم الفني للمركز.