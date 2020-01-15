حفل غنائي للموسيقار العالمي نصير شمة بالخرطوم

الخليج 365 : تنطلق بمنتدى دال الثقافي يومي غد الخميس والجمعة فعاليات افتتاح مركز “بيت العود” بالخرطوم بعاية من مجموعة دال. ويشتمل البرنامج بحسب صحيفة السوداني الدولية، على فقرات متنوعة منها حفل موسيقي يحيه الموسيقار العراقي العالمي نصير شمة برفقة ثلاثي برشلونة وذلك في تمام السابعة من مساء الجمعة.

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