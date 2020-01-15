مجلس السيادة ومفوضية السلام يتسلمان توصيات الشرق

تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفيسور صديق تاور ورئيس مفوضية السلام بروفيسور سليمان الدبيلو، بقاعة الصداقة ظهر اليوم، توصيات اللقاء التشاوري لتوحيد رؤى أهل الشرق حول المفاوضات، بحضور عضوي مجلس السيادة الأستاذة عائشة موسى السعيد واللواء الركن إبراهيم جابر.

Advertisements

وأكد عضو مجلس السيادة اللواء إبراهيم جابر وفق ما ذكرت وكالة السودان للانباء خلال مداخلته في ختام فعاليات الملتقى، حرص الدولة للمضي قدماً في جهودها لتحقيق السلام وقال إن الثورة جاءت لتغيير وتوحيد الرؤى والمفاهيم حول القضايا القومية، مؤكدا أن توصيات الملتقى ستجد الاهتمام اللازم من الحكومة.

وأمن الملتقى من خلال التوصيات على موافقة ولايتي كسلا والقضارف على مواصلة التفاوض بجوبا وتشكيل لجنة من الولايتين للجلوس مع ولاية البحر الأحمر لاستصحابها في المفاوضات، وأوصى الملتقى بإدراج توصيات الملتقى ضمن أجندة مسار الشرق في مفاوضات جوبا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)