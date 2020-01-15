وزيرة الخارجية تلتقي الرئيس الامريكى

التاريخ: 15-يناير-2020
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في إطار في مباحثات سد النهضة الأثيوبي والتي يرعاها وزير الخزانة الأمريكي، بحضور رئيس البنك العالمي، التقت أسماء محمد عبدالله، وزيرة الخارجية والبروفيسور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية، بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب وذلك بمكتبه في البيت الأبيض وبحضور وزراء الخارجية والري في كلٍّ من جمهورية مصر وجمهورية إثيوبيا.وفق ماورد بوكالة السودان للانباء
قدم السيد وزير الخزانة، أثناء اللقاء، إحاطة للرئيس ترمب عن سير المباحثات والتي تتناول التفاصيل الخاصة بملء وتشغيل السد.
وقد أثنى سيادته على الدور الإيجابي الكبير الذي ظل يلعبه وفد السودان خلال كل الجولات التي استضافتها واشنطن، وأعرب عن تقديره لآداء السيد وزير الري البروفيسور ياسر عباس.
و حث الرئيس ترمب الأطراف الثلاثة على سرعة إنجاز إتفاق شامل حول السد وقال أنه سيوجه، لاحقاً، بتنظيم حفل لتوقيعه في واشنطن. وتحدث عن إمكانية تقديم مساعدات فنية للدول الثلاث حال توصلها لإتفاق.
وتتواصل المباحثات التي يُتوقع أن تُختتم، اليوم الأربعاء على أن تعود الوفود الثلاثة إلى واشنطن، خلال فترة سيتم تحديدها، في جولة قد تكون الأخيرة لإتمام الاتفاق الشامل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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