بالصورة.. “ميسي” الكرة السودانية يرفض عروض القمة وينتقل للإحتراف بالمملكة العربية السعودية

التاريخ: 15-يناير-2020 فى : رياضة 19 مشاهدة أعلن لاعب الأهلي شندي مطلق السراح حسن متوكل الملقب بـــ (ميسي) الكرة السودانية انتقاله لنادي الجندل السعودي بعقد إحتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. Advertisements وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أكد متوكل تلقيه عروض من عملاقي كرة القدم السودانية الهلال والمريخ ومن نادي الخرطوم الوطني لكنه فضل اللعب بالسعودية بدلاً عن اللعب في السودان لأسباب أسرية خاصة به, وتمنى ميسي الكرة السودانية في ختام حديثه التوفيق للكرة السودانية وأنديتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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