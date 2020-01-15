وفدا الحكومة والحركة الشعبية بقيادة عقار يواصلان جلسات التفاوض

التاريخ: 15-يناير-2020
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يواصل وفدا الحكومة الانتقالية، برئاسة الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار التفاوض حول الاتفاق الإطاري لمسار المنطقتين.
وقال ضيو مطوك عضو الوساطة في تصريحات صحفية أوردتها وكالة السودان للأنباء بمقر التفاوض بجوبا اليوم، إن النقاش بين الطرفين اتسم بمسؤولية كبيرة، ويسير في تقدم كبير لجهة الفراغ من حسم القضايا المتعلقة بمنطقة النيل الأزرق.
وأكد عدم وجود تباين كبير بين الوفدين وقال إن النقاش تركز حول الموارد، وهياكل السلطة، والحقوق والأراضي والمشاريع القومية بالمنطقة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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