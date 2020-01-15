سلفاكير ومشار يلتزمان بتشكيل الحكومة

أكدت أطراف السلام في جمهورية جنوب السودان التزامها بتشكيل الحكومة في المواعيد المحددة خلال فترة المائة يوم.

وعقدت الأطراف جلسة مباحثات بالقصر الرئاسى بجوبا ظهر اليوم،وفق ماذكرت وكالة السودان للأنباء ضمت الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة الدكتور رياك مشار بحضور الوسيط السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.

وتناولت الجلسة كيفية تنفيذ اتفاق سلام الجنوب وتشكيل الحكومة قبل انقضاء مهلة المائة يوم التي حددها الضامنون مع أطراف سلام الجنوب بمدينة عنتبي اليوغندية. واستعرض الاجتماع التقدم الذي تم إحرازه في ملف الولايات.

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وأكد السيد توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية في تصريح صحفي عقب الاجتماع التزام الأطراف بتشكيل الحكومة في المواعيد المحددة خلال فترة المائة يوم، موضحا أن ملف الترتيبات الأمنية يسير بصورة جيدة.

وبشأن ملف الولايات أكد توت أن الحكومة في موقفها حول العدد 32 ولاية ولكن الأطراف في اننظار تقارير اللجان الفنية للبت النهائي بشأنها، مشيرا إلى أن الأطراف لم تحدد رقماً معيناً للولايات حتى الآن.

وقال توت إن الأطراف ستتوصل قريباً إلى اتفاق شامل بشأن القضايا الخلافية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)