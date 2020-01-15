الحسن الميرغني: نرفض ترويع المواطنين والإخلال بأمنهم واستقرارهم

التاريخ: 15-يناير-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة رفض رئيس قطاع التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل السيد الحسن الميرغني ترويع المواطنين والإخلال بأمنهم واستقرارهم مطالباً بتجنيب البلاد الفوضى وعدم الاستقرار والحفاظ على حياة المواطنين. Advertisements ونادى الميرغني فى تصريح لوكالة السودان للأنباء بضرورة الحفاظ على الأمن الاجتماعي وانجاح الفترة الانتقالية والإسراع في التحول الديمقراطي في البلاد تلبية لتطلعات الشعب السوداني مشيراً لقدرة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في تحقيق الأمن والسيطرة على مجريات الأحداث. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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