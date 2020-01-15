افتتاح معرض الخرطوم الدولي الاثنين القادم

التاريخ: 15-يناير-2020
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أكملت الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة كافة استعداداتها لافتتاح معرض الخرطوم الدولي في دورته ال 37 والتي تبدأ يوم الاثنين القادم وتستمر حتى السابع والعشرين بمشاركة 25 دولة واكثر من 600 شركة محلية وعالمية وكل ولايات البلاد تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بمشاركة ووزراء القطاع الاقتصادي .
وقال عمر إبراهيم مدير الإدارة العامة للمعارض والمؤتمرات بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة في تصريح لـ(سونا) إن هذه الدورة تختلف تماماً عن سابقاتها وذلك بفضل التحضيرات المبكرة لها وما تشهده البلاد من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وستكون أرض المعارض مكاناً متميزاً ومناسبة اقتصادية تجارية سياحية للجميع من أصحاب الأعمال والأسر والزوار حيث درجت على إقامة عدة برامج ثقافية وندوات اقتصادية تهم الشركات والولايات.
وقال إنه تم تنظيم برامج مصاحبة ثقافية وفنية وبرنامج خاص للأطفال باستحداث مسارح متميزة لهم.
وأوضح عمر فى تصريح لوكالة السودان للأنباء أن هذا العام تم فيه تعديل ساعات الدخول للمعرض لتكون يوماً طويلاً من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى العاشرة مساء مؤكداً توفير كافة الخدمات والمستلزمات التي يحتاجها الزوار ورجال الأعمال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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