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رئيس الوزراء يؤكد على متانة العلاقات مع مصر

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الخرطوم - محمد أمين 0 تبليغ

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الأربعاء 15 يناير 2020

رئيس الوزراء يؤكد على متانة العلاقات مع مصر

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الخرطوم - محمد أمين

أكد رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، على متانة العلاقات السودانية المصرية، أمتدح مواقف مصر الداعمة و المساند  لحكومة الفترة الانتقالية.

وبحث حمدوك مع السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، اليوم ( الاربعاء)تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة. 

ونقل السفير المصري لرئيس مجلس الوزراء تحايا القيادة المصرية ودعمها للحكومة الانتقالية. وأكد عيسى ضرورة تعزيز وتطوير المشروعات المشتركة بين البلدين في مجالات الصحة و الكهرباء ومشاريع البنى التحتية.  

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