تأجيل مفاجئ لمباراة الاهلى والنجم الساحلي بالقاهره

الخليج 365 : قال محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى المصري إن تم تأجيل مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى إلى يوم 26 يناير بدلاً من 24 الشهر ذاته،موضحاً أن الاتحاد المصرى خاطب الاتحاد الأفريقى بتأجيل المباراة بناء على طلب الجهات الأمنية ووافق الاتحاد الأفريقى وأرسل خطاباللأهلى بموعد المباراة الجديد يوم الأحد 26 يناير.

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