السودان يواجه غانا في أغسطس بالتصفيات..وتعديل في موعد استضافة أمم إفريقيا بالكاميرون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إنّ استضافة أمم أفريقيا المقرّر في 2021 المقبل، ستقام في فصل الشتاء بدلاً من إقامتها في الصيف على غرار ما حدث في النسخة الماضية من البطولة التي احتضنتها العاصمة المصرية في العام 2019.

وأورد الاتحاد عبر حسابه على تويتر أنّ النسخة المقبلة من البطولة ستقام بين السادس من يناير والتاسع من فبراير 2021، مشيرًا إلى أنّ أسباب نقلها من الصيف الى الشتاء تعود الى ظروفِ المناخ وطلب البلد المضيف.

وكانت الكاميرون ستستضيف البطولة الماضية إلا أن التنظيم سحب من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم لعدم جاهزية الدولة التي تقع في غرب إفريقيا لاستضافة البطولة على أن تستضيف البطولة القادمة.

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ومنذ انطلاق النسخة الأولى في السودان عام 1957 والبطولة تقام في فصل الشتاء واستمر العمل على هذا النهج حتى كأس الأمم السابقة عندما قرّر الاتحاد الإفريقي نقل البطولة إلى الصيف.

وتوّج المنتخب الجزائري بلقب أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر”2019، بعد فوزه على السنغال بهدفٍ دون مقابل.

ويشارك السودان في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا المقرّر بالكاميرون، ويتربّع على المركز الثاني برصيد”3″ نقاط، في المجموعة الثالثة إلى جانب غانا، جنوب إفريقيا، ساوتومي.

وستبدأ مباريات المرحلة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا في الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل، وسيحّل السودان ضيفًا على غانا.