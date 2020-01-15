إتحاد الكرة يعلن مباريات كأس السودان لمرحلة دور الـ”16″

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن برنامج مباريات كأس السودان لمرحلة دور الـ”16″ مكرّر لموسم 2020 اليوم”الأربعاء”.

وسيواجه النهضة أبو قوتة نظيره الأمل عطبرة، فيما يواجه الأهلي الأبيض ضيفه الهلال كادوقلي، ويلعب أسود دارفور الفاشر أمام الهلال الفاشر، فيما يلاقي الفلاّح كسلا ممثل القضارف الشرطة، ويلعب شباب المناقل أمام الرابطة كوستي، وسيحّل الفلاّح عطبرة ضيفًا على النسور دنقلا، فيما يستقبل الهلال أم روابة ضيفه الهلال الأبيض، ويلاقي التحرير الباوقة نظيره الأهلي مروي.

وقرّرت لجنة المسابقات أنّ تلعب مباريات المرحلة في الأوّل من فبراير المقبل.