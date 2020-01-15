البرهان: استقالة مدير المخابرات ونرفض الانقلاب العسكري

قال رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، الفريق اول الركن، عبد الفتاح البرهان، ان مدير جهاز المخابرات تقدم باستقالته من منصبه ولم يتم البت فيها.



وأكد البرهان في مقابلة مع تلفزيون السودان اليوم (الاربعاء) ان القوات المسلحة ليست لها اطماع في السلطة.

واضاف نرفض اي انقلاب عسكري ولن نسمح بقيامه، ونحن في خندق واحد مع الشعب السوداني. ونفى البرهان مشاركة قوات من الدفاع الشعبي في الاحداث الاخيرة بالخرطوم والولايات.

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