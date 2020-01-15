توترات الخرطوم تخيف السودان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عاشت مناطق مختلفة فى العاصمة الخرطوم أمس – بمدنها الثلاث – رعبا وارتباكا وحيرة وهى ترى القوات المدججة بالسلاح تتحرك فى الشوارع الرئيسية باتجاه مقار قسم العمليات بجهاز المخابرات الوطنى التى اعتصم بعض منسوبيها احتجاجا كما قيل على تسوية حقوق مابعد الخدمة التى اعطيت لهم واعتبروها قليلة ولم يستلموها وقيل أنهم اطلقوا الرصاص فى الهواء احتجاجا ، وذكرت الانباء ان ضباطا كبارا فى ادارة هيئة العمليات اضافة الى المستشار القانونى للهيئة قد احتجزوا كاسرى فى مقر الهيئة بالرياض ورفض الجنود اخلاء سبيلهم ما لم تتم تسوية حقوقهم واغلقوا الطرقات ومنعوا السيارات من المرور .

وقد خاف الناس وارتعبوا وهم يسمعون الرصاص يلعلع وسط الخرطوم فى حادثة وإن لم تكن الوحيدة فى تاريخ المدينة الحديث فانها نادرة الحدوث بلا شك وهذا الأمر زاد من خوف الناس خاصة وإن الامور كانت غامضة وملتبسة وفى مثل هذه الظروف تنشط الاشاعات جدا ويزداد ترويجها ولايستطيع المواطنون تمييز الحقيقة من خلافها .

وما ازعج الناس واخافهم من ان تكون المسألة اكبر من احتجاج مطلبى محدود ما ورد عن تزامن الاحتجاجات فى كوبر والرياض وسوبا وكررى مع اخرى مماثلة فى حاضرة ولاية شمال كردفان وايضا فى مناطق انتاج البترول بجنوب كردفان والحديث عن توقيف ضخ البترول مما يعنى ان تنسيقا وترتيبا جرى وبناء عليه تم التحرك فى وقت واحد وهذا يجعل القول بمطلبية الحراك ليس إلا اضحوكة لايمكن ان تنطلى على احد.

من جهة اخرى رفض الجمهور البيان الحكومى المبتسر الذى تلاه الناطق الرسمى بإسم الحكومة وزير الاعلام وكذلك عاب الناس على الحكومة غياب السيد رئيس الوزراء فى هذه الاجواء الصعبة واكتفاءه بتغريدة على تويتر مع علمه ان غالبية ابناء السودان لايتابعون منصات التواصل الاجتماعى .

انها أحداث ارعبت الناس وزادت من حيرتهم وهم يتساءاون لماذا الابقاء على جنود هيئة العمليات محتفظون باسلحتهم الى الان .