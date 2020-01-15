نظرة على أهم أكبر المدن الأقتصادية بالعالم العربي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يوجد العديد من التصنيفات العالمية نقرأها على المدن الكبرى في العالم من حيث النواحي الأقتصادية و مستوى الرفاه ودخل الفرد، وهذا التصنيف قد لايتضمن أحياناً الدول العربية نظراً لمقاييس التصنيف هي عالية. أو إما هي معدة أحياناً حسب رأي المؤسسات أو مقياس المنظمات، والذي لايأخذ أحياناً في الحسبان التحديثات والتطورات لكل مدينة أقتصادية بشكل أدق من حيث التطور على مستويات أخرى، منها التعليم وبروز المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولكن لانخفي في هذا المقال أن دول العالم العربي في حالة في تقدم ونمو، برغم الظروف الجيوسياسية الحاصلة ومقارنةً بدول أخرى، يعتبر مستوى نمو بعض دول العالم العربي متطوراً، حيث يأخذ النمو شكل نمط أقتصادي نشيط وبارز على غرار مثيلاتها مثل هونغ كونغ و مومباي.

فسنأخذ هنا التصنيف على المستوى الدول العربية، فيه أهم المقاييس العالمية حسب tradingeconomics وGlobal Metromonitor من وضع التنمية، الناتج المحلي، والترتيب الأقتصادي ومستوى التشغيل. إليكم أهم ترتيب أهم المدن الأقتصادية الكبرى بالعالم العربي:

1. دبي : تعتبر دبي حاضرة دولة الأمارات العربية المتحدة، فمستوى نشاط دبي الأقتصادي يجعلها من أكبر دول العالم العربي نمواً، على المستوي المعماري ونصيب دخل الفرد والبشري الذي يبلغ 3.137 مليون نسمة. فقد حققت دبي نمواً اقتصادياً مهماً باوائل عام 2019، بلغ 2.1% أي بقيمة 208.2 مليار درهم. يعزا هذا النمو إلى التبادل التجاري ونشاط تجارة الجملة والتجزئة و نجاح تجربة التكنولوجيات المالية، كذلك النشاط العقاري أخذ حصته في رفع مستوى الأقتصاد بالإمارات، مساهماً بنسبة 7.4 من الناتج المحلي. وحسب tradingeconomics ، في عام 2018، بلغ إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات 414.18 مليار دولار أمريكي، وهو مايعتبر الأعلى منذ عشر سنوات. أما بالنسبة لمعدل البطالة فقد بلغ إلى حده الأدنى في إمارة دبي وحدها، حيث أعلن مركز دبي للإحصاء أن معدل البطالة في إمارة دبي بلغ 0.5% في عام 2018، وبلغ معدل التوظيف الصافي 83.2% من إجمالي السكان ممن هم في سن العمل، وذلك حسب تقرير نتائج عن مسح القوى العاملة لعام 2018.

2. الر ياض: هي عاصمة المملكة العربية السعودية، وهي مدينة سيادية يوجد بها قطب تجاري عملاق من المؤسسات السيادية النفط والطاقة والأستثمار التجاري و المالي. كما أنها عاصمة كبرى لموظفين الحكوميين بالمملكة، فيبلغ عدد سكانها 5 مليون نسمة. فحسب مصدر من البنك الدولي، في عام 2018 بلغ الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية 782.48 مليار دولار أمريكي. وتمثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية 1.26 في المائة من الاقتصاد العالمي. حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية 243.68 مليار دولار أمريكي من عام 1968 حتى بلغ أقصاه في عام 2018 ، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 782.48 مليار دولار أمريكي في عام 2018. أما معدل البطالة فقد سجل مستوى منخفض بعام 2019، حسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء فقد بلغ المعدل إلى 12.3%، ويأتي هذا نتيجة للسياسات الأنفتاحية التي تتخذها المملكة، بتنويع الأقتصاد، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

3. القاهرة: أكبر مدينة بالعالم العربي مساحةً وسكاناً، وهي عاصمة مصر السياسية والأقتصادية، حيث يتجمع فيها كبرى الشركات المصرية في قطاعات الصناعية منها صناعة السيارات و المنسوجات والحديد، كما أن للقاهرة قطب تجاري في الأستثمار وسوق مالي للتداول الأسهم والعملات. يبلغ عدد سكان القاهرة 9.5 مليون نسمة، كما بلغ إجمالي الناتج المحلي في مصر 250.90 مليار دولار أمريكي في عام 2018. وتمثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمصر 0.40 في المائة من الاقتصاد العالمي. بلغ إجمالي الناتج المحلي في مصر 79.80 مليار دولار من عام 1960 حتى عام 2018 ، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 332.90 مليار دولار في عام 2016 ، وأدنى مستوى قياسي بلغ 4 مليارات دولار في عام 1962، وهذا حسب بيانات البنك الدولي. أما مستوى البطالة فقد تضائل بنسبة مهمة بعام 2019 تصل إلى 7.4 بالمئة.

4. الكويت: مدينة الكويت هي كبرى المدن الأقتصادية بدولة الكويت وتترتكز بها المقرات الحكومية ومراكز البنوك الرئيسية، ويعتبر الأقتصاد الكويتي واحد من أسرع الاقتصادات في العالم العربي، نظراً لكون أرتباطه مباشرة بإنتاج النفط. فالكويت هي من دول منتجي النفط والغاز العالمية، حيث يشكل إحتياطي الكويت النفطي ما يقارب عن 96 مليار برميل أي ما يعادل 10% من إحتياط النفط العالمي. كما بلغ إجمالي الناتج المحلي في الكويت 141.68 مليار دولار أمريكي في عام 2018. وتمثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي للكويت 0.23 في المائة من الاقتصاد العالمي. بلغ إجمالي الناتج المحلي في الكويت 46.12 مليار دولار أمريكي من عام 1962 حتى عام 2018 ، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 174.16 مليار دولار أمريكي في عام 2013. أما مستوي البطالة فيبلغ نسبة 20%، حيث 95% من الأيدي العاملة الكويتية يعملون في القطاع الحكومي.

5. الدار البيضاء: هي المدينة الأقتصادية الكبرى بالمغرب , ويبلغ عدد سكانها 3.36 مليون نسمة، وتمثل الدار البيضاء نواة الصناعة بالمغرب، حيث تتجمع بها نصف المصانع الجلدية والغذائية و السياحية، كما أن الحركة التجارية الملاحية والبنكية بالبلاد نشطة وقوية بالمدينة. حيث تسهم الدار البيضاء في الإنتاج الصناعي للمغرب بنسبة ما تقارب عن 44%. أخر مرة بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب 3357.40 دولار أمريكي بعام 2018. ويعادل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب 27 بالمائة من المتوسط العالمي. كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب 1889.08 دولاراً أمريكياً من عام 1966 حتى عام 2018 ، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3357.40 دولاراً أمريكي في عام 2018 وأدنى مستوى قياسي بلغ 815.40 دولار أمريكي في عام 1966. أما معدل البطالة في الدار البيضاء وحدها فيصل إلى 22.2% حسب إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط.