وزير الخارجية التركي: حفتر لا يريد سلاما وإنما حلا عسكريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن بلاده ليست متشائمة فيما يتعلق بالملف الليبي.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الوزير التركي قوله “لسنا متشائمين، والحقيقة هي أن حفتر لا يريد سلاما، وإنما حلا عسكريا وليس عملية سياسية”.

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