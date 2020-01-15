وزير الخارجية القطري يكشف تفاصيل زيارته إلى العراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، سبب زيارته إلى العراق.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، إن “زيارته جاءت لإبعاد العراق عن التصعيد في المنطقة”، مشيدا “بالتحركات العراقية الأخيرة في توطيد العلاقات مع الدول العربية”، وذلك حسب موقع “السومرية نيوز” العراقية.

وقال: “نرى أن هناك جزءا من التخفيف بدأ في المنطقة”، مؤكدا دعم بلاده للشعب العراقي ووحدة أراضيه. المادة السابقة رئيس برلمان ليبيا يتهم أردوغان بإحياء إرث الظلم العثماني المقالة القادمة وزير الخارجية التركي: حفتر لا يريد سلاما وإنما حلا عسكريا

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