إرتفاع أسعار العملات والدرهم الإماراتي يقفز لمعدلات غير مسبوقة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قفزت أسعار الدرهم الإماراتي في تداولات الأسواق الموازية بالخرطوم اليوم “الاربعاء”، إلى معدلات غير مسبوقة.
وقال متعاملون مع الأسواق الموازية، إن أسعار العملات الأجنبية تسجل تصاعداً متواصلاً منذ بداية الاسبوع الحالي.
واوضحوا لـ (باج نيوز) اليوم، أن سعر بيع الدرهم الاماراتي بلغ (٢٦) جنيهاً مقارنة بـ (٢٥.٧٠) يوم أمس “الثلاثاء”، فيما سجل سعر بيع الدولار (٩٤) جنيهاً مقابل (٩٣) جنيهاً للشراء.
وارجع عدد من المتعاملين، ارتفاع الأسعار المتواصل لوجود جهات تشتري كميات كبيرة من النقد الأجنبي خلال الايام الماضية.
وتوقعوا استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة حال لم تضع الحكومة معالجات جذرية للوضع الاقتصادي
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