الخرطوم الوطني يفجرها داوية.. أزمة ريمشوند لم تنته

التاريخ: 15-يناير-2020
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أعلن نادي الخرطوم الوطني في خطوة مفاجئة للأحداث أمس، أن قضية النادي مع المحترف الغاني ريمشوند لاعب الفريق السابق والمنتقل حديثاً لنادي المريخ لم تنته.
وقال في بيان: إن هنالك مستجدات جديدة بشأن قضية اللاعب الغاني “ريمشوند” حيث لم تحسم القضية حتى الآن بعد انتقال اللاعب لصفوف نادي المريخ.
وتابع البيان بحسب صحيفة الدار، أن القضية الآن على طاولة لجنة أوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب إخلال اللاعب بشروط العقد الذي وقعه مع النادي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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