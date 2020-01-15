اشارت المصورة سارة الكردي الى التطور الكبير الذي يشهده مجال التصوير ، وأضافت ان ذلك يعود لحالة استيعاب المهتمين لدور التصوير بمختلف تداخلاته. Advertisements وذكرت ان هنالك اقبالاً كبيراً من قبل النساء على هذا المجال ويعود ذلك لابداعها وتأمين خصوصية المناسبات المختلفة ذات الصلة بالمرأة ووصفت المرأة بحسب صحيفة السوداني الدولية، بانها عالية الحس الجمالي والابداعي فيما يختص بمجال التصوير وهذا ما فتح امامها الابواب لولوج هذا المجال. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سارة الكردي: الصورة احساس والمرأة عالية الحس الجمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.