تفاصيل جديدة في محاكمة طالب بقتل أجنبي

التاريخ: 15-يناير-2020 فى : حوادث 7 مشاهدة واصلت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ياسر عثمان زين العابدين امس السير في قضية طالب ثانوي يواجه الاتهام بقتل اجنبي طعنا بالسكين، واستمعت المحكمة الر فرد تأمين بشاهد دفاع المتهم باحدى الشركات. Advertisements اوضح بحسب صحيفة السوداني الدولية، بان المتهم جاره ونفى معرفته بالمجني عليه، وقال انه في ثاني ايام عيد الاضحى الماضي مساء شاهد المتهم مصاب برأسه وارجله وان الدماء تنزف منه بغزارة، وانه سارع باسعافه الى مستشفى البان جديد الا ان الاطباء وقتها كانوا في اضراب عن العمل وامتنعوا استلام المصاب وانه نقله الى مستشفى بحري ونفى معرفته بتفاصيل الحادث. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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