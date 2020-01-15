الأهلي المصري يعلن تقدمه بشكاوي ضد صفحات هلالية

التاريخ: 15-يناير-2020 فى : رياضة 5 مشاهدة أكد نادي الأهلي المصري تقدمه بشكوى للجهات السودانية ضد صفحات هلالية غير رسمية وأخرى غير هلالية بسبب نشرها (مكالمة) مزورة بين حمادة صدقي ورئيس قطاع الكرة سيد عبد الحفيظ، حاولت توريط الأهلي في هز استقرار الهلال بحسب صحيفة المجهر، وسفر مدربه المفاجيء لمصر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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