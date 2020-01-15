الغرامة أو السجن لمتعاطي الترامادول

التاريخ: 15-يناير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة غرمت محكمة جنايات بلدية السوق المركزي برئاسة القاضي بابكر عبد العال امس الثلاثاء شابين مبلغ “6” جنيها لمخالفتهما المادة “20أ” من قانون المخدرات المتعلقة بالتعاطي، وأمرت المحكمة بابادة المعروضات “ترامادول” وقررت في حالة عدم دفع الغرامة توقيع عقوبة السجن شهرين كعقوبة بديلة. Advertisements وتعود الحيثيات بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان الشرطة المختصة بدائرة الاختصاص القت القبض على المتهمين وبالتفتيش عثرت الشرطة على المعروضات “ترامادول” واقتادتهما للتحري واقروا بالجريمة وجون البلاغ تحت نص المادة “20أ” من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بالتعاكي فكانت اجراءات المحاكمة آنفة الذكر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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