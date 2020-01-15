“السادة”: بانتظار خطاب الإقالة لعقد مؤتمر صحفي

كشف محمود جبارة السادة مدير الكرة السابق بالهلال عن نيته عقد مؤتمر صحفي يكشف من خلاله الحقائق كاملة عن الأزمة التي تواجه الهلال حالياً وعن هروب المصري “صدقي” بالإضافة إلى الطريقة التي ظل رئيس الهلال أشرف الكاردينال يتعامل بها مع اللاعبين بخصوص حوافز الفريق.

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وقال “السادة” بحسب صحيفة المجهر، أنه في انتظار استلام خطاب الإعفاء الصادر بحقه من قبل رئيس الهلال ومن بعدها يحدد مكان وزمان المؤتمر الصحفي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)