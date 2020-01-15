الفنان الشاب سوار الدهب يعود من قطر

وصل الخرطوم صباح أمس الفنان الشاب مأمون سوار الدهب من دولة قطر بعد أن أحيا حفل الجالية السودانية بمناسبة ذكرى الاستقلال بالعاصمة الدوحة، وقد أطل سوار الدهب على جمهور الحفل بالزي القومي وقدم باقة من أشهر الأغنيات الوطنية، تفاعل معها الجمهوري كثيراً.

يذكر أن مأمون بحسب صحيفة آخر لحظة، كان قد دخل في بروفات بعدد من الأعمال الجديدة قبل سفره لقطر، ومن المتوقع أن يواصل فيها خلال الأسبوع القادم ليقدمها خلال حفلاته القادمة بالخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)