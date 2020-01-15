ترتب ليالي الزهرة الغنائية بالخرطوم، لتكريم الفنان الكبيرة أبو عركي البخيت خلال الأيام القادمة، في حفل ضخم بمشاركة كبار الفنانين. وقالت رئيسة الليالي ظبية سليمان أنهم في انتظار أن تلتقي اللجنة المكلفة بالحفل بالفنان الكبير بعد التواصل معه في اليومين القادمين. Advertisements وأضافت ظبية بحسب صحيفة آخر لحظة، أن عركي يستحق التكريم من كل الشعب السوداني لما قدمه من إبداع ورسالة فنية لم تنفصل أبداً عن الوطن وهموم المواطن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم أبو عركي في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.