تكريم أبو عركي في الخرطوم

ترتب ليالي الزهرة الغنائية بالخرطوم، لتكريم الفنان الكبيرة أبو عركي البخيت خلال الأيام القادمة، في حفل ضخم بمشاركة كبار الفنانين.
وقالت رئيسة الليالي ظبية سليمان أنهم في انتظار أن تلتقي اللجنة المكلفة بالحفل بالفنان الكبير بعد التواصل معه في اليومين القادمين.
وأضافت ظبية بحسب صحيفة آخر لحظة، أن عركي يستحق التكريم من كل الشعب السوداني لما قدمه من إبداع ورسالة فنية لم تنفصل أبداً عن الوطن وهموم المواطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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