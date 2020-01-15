فاجأت الفنانة ندى القلعة جمهور صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بطلبها المساعدة في العثور على (عناقريب قديمة)، حيث كتبت: (معليش يا غالين عندي طلب غريب شوية، بسأل من العناقريب القديمة العالية، عليكم الله اسألوا لي حبوباتكم الله يديهم العافية، فأي زول يلقاهم يرسل لي صورة منهم وسلموا لي على حبوباتكم).
يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن ندى اشتهرت باهتمامها بالتراث واقتناء المشغولات القديمة وهي تمتلك متحفاً مصغراً بمنزلها في جبرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ندى القلعة تبحث عن (عنقريب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.