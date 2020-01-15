ندى القلعة تبحث عن (عنقريب)

فاجأت الفنانة ندى القلعة جمهور صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بطلبها المساعدة في العثور على (عناقريب قديمة)، حيث كتبت: (معليش يا غالين عندي طلب غريب شوية، بسأل من العناقريب القديمة العالية، عليكم الله اسألوا لي حبوباتكم الله يديهم العافية، فأي زول يلقاهم يرسل لي صورة منهم وسلموا لي على حبوباتكم).

يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن ندى اشتهرت باهتمامها بالتراث واقتناء المشغولات القديمة وهي تمتلك متحفاً مصغراً بمنزلها في جبرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)