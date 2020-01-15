لاعب “النمور” حسن متوكل ينضم لـ”الجندل السعودي”

التاريخ: 15-يناير-2020 فى : رياضة 13 مشاهدة أعلن الجناح الهجومي لفريق الكرة بنادي الأهلي شندي حسن متوكل انضمامه لنادي الجندل السعودي الناشط بدوري الدرجة الأولى بالمملكة العربية السعودية. Advertisements وبذلك يؤكد لاعب النمور الشنداوية متوكل بحسب صحيفة آخر لحظة، عن نهاية مشواره مع النمور بعد مسيرة مليئة بالنجاحات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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