البرازيلي “جيفرسون” يطيح بمحمد عبد الرحمن

التاريخ: 15-يناير-2020 فى : رياضة 15 مشاهدة أعلن نادي الفجيرة الإماراتي ضم اللاعب البرازيلي جيفرسون رسمياً في مركز الهجوم، ليطيح بذلك لاعب المريخ السوداني السابق محمد عبد الرحمن. Advertisements وكان نادي الفجيرة قد وضع اللاعب السوداني محمد عبد الرحمن بحسب صحيفة آخر لحظة، ضمن خياراته لضمه في الانتدابات الحالية غير أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاقها مع جيفرسون رسمياُ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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