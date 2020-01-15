أحداث بورتسودان تتسبب في خسائر فادحة لشركات النقل

التاريخ: 15-يناير-2020 فى : أخبار 71 مشاهدة كشفت شركات النقل عن تعرضها لخسائر فادحة تقدر بملايين الدولارات نتيجة للأحداث الدامية التي شهدتها ولاية البحر الأحمر خلال الفترة الماضية. Advertisements وكشف رئيس غرفة النقل المحلولة أمين النفيدي بحسب صحيفة آخر لحظة، عن توقف شركات النقل عن العمل عقب الأحداث الأخيرة لتخوفهم من فقدان ناقلاتهم، وأشار إلى تعرضهم لخسائر فادحة تقدر بملايين الدولارات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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