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ارتفاع كبير في أسعار الدولار في السوق الموازي

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التاريخ: 15-يناير-2020

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ارتفاع كبير في أسعار الدولار في السوق الموازي

تصاعد سعر الدولار بشكل كبير مقابل الجنيه السوداني في تعاملات السوق الموازي مع افتتاحية التعاملات أمس، بالمقابل ارتفعت أسعار السلع في الأسواق.

 

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ووفقاً لمتعاملين في المجال، فقد وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى (93) جنيهاً، فيما قفز سعر الريال السعودي إلى (25) جنيهاً، وأرجع متعاملون ارتفاع أسعار العملات إلى كثرة الطلب وانعدام العملة، موضحين أن الحملات المتكررة على تجار العملة ساهمت في احتكار التجار الكبار للعملة، ما ساهم بدوره في انعدامها بالسوق.

 

 

وتوقع أحد التجار في حديثه لمصادر، وصول الدولار إلى (100) جنيه في ظل التخبط الذي يحصل والوضع الاقتصادي المتأزم، مضيفاً أن التجار الصغار أمثالهم يؤثرون في السوق. وارتفعت أسعار السلع بشكل جنوني بالتزامن مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، واشتكى عدد من المواطنين بحسب صحيفة آخر لحظة، من الارتفاع المتصاعد لأسعار السلع دون وجود ضابط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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