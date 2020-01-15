بالتفاصيل.. الكشف عن هوية جثة “فتاة بري”

كشفت المعامل الجنائية عن تطابق الجينات الوراثية للفتاة التي عثر عليها مقطعة بمنطقة بري مع جينات سيدة من مدينة الأبيض، وفي الوقت نفسه تعرفت شقيقتها على الفتاة القتيلة عن طريق (علامة بجسد المجني عليها) إلى جانب أن الفحوصات أزالت الغموض الذي صاحب تفاصيل القضية والتي تم الإعلان عنها بالعثور على أشلاء لفتاة بمنطقة بري بالخرطوم.

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وأدلت أسرتها بإفادات في التحريات كشفت فيها بأنهم يقيمون بمدينة الأبيض وأن القتيلة عمرها ثلاثين عاماً، وقد حضرت للخرطوم للعمل، وأخبرتهم بأنها تعمل بإحدى المحلات التجارية قبل أن تكتشف الأسرة عن علاقة لها مع أجنبية قادتها للانحراف.

وأشارت أصابع الاتهام بحسب صحيفة آخر لحظة، لتورط أقرباء لها في قتلها والقاء جثتها في تلك المنطقة، ويقود فريق من المباحث عملية واسعة لتوقيف المتهمين في قتلها وشبكة فتيات كانت تصادقها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)