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إعفاء مدير جامعة الرباط الوطني

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 15-يناير-2020

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إعفاء مدير جامعة الرباط الوطني

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس بناءً على توصية وزير الداخلية بإعفاء الفريق شرطة أ.د. عبد اللطيف عشميق خليفة من وظيفة مدير جامعة الرباط الوطني و تعيين أ.د. محمد علي عوض الكريم مديراً للجامعة.

 

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و وجه القرار وفقاً لصحيفة الجريدة، وزارتي الداخلية و التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات المعنية الأخرى اتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

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