إعفاء مدير جامعة الرباط الوطني

التاريخ: 15-يناير-2020
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أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس بناءً على توصية وزير الداخلية بإعفاء الفريق شرطة أ.د. عبد اللطيف عشميق خليفة من وظيفة مدير جامعة الرباط الوطني و تعيين أ.د. محمد علي عوض الكريم مديراً للجامعة.
و وجه القرار وفقاً لصحيفة الجريدة، وزارتي الداخلية و التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات المعنية الأخرى اتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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