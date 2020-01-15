اعفاء مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية

أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك قراراً أمس بناءً على توصية وزير المالية و التخطيط الاقتصادي بإعفاء أ.د. أزهري الطيب الفكي من وظيفة مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية و تعيين د. علي خالد محمد أحمد الفويل مديرا عاماً لسوق الخرطوم للأوراق المالية.

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ووجه القرار وفقاً لصحيفة الجريدة، وزارتي المالية و التخطيط الاقتصادي “سوق الخرطوم للأوراق المالية” والعمل و التنمية الاجتماعية و الجهات المعنية الاخرى اتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)