اعفاء مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية

التاريخ: 15-يناير-2020
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أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك قراراً أمس بناءً على توصية وزير المالية و التخطيط الاقتصادي بإعفاء أ.د. أزهري الطيب الفكي من وظيفة مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية و تعيين د. علي خالد محمد أحمد الفويل مديرا عاماً لسوق الخرطوم للأوراق المالية.
ووجه القرار وفقاً لصحيفة الجريدة، وزارتي المالية و التخطيط الاقتصادي “سوق الخرطوم للأوراق المالية” والعمل و التنمية الاجتماعية و الجهات المعنية الاخرى اتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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