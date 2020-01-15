اعفاء مدير عام وكالة التمويل الأصغر

التاريخ: 15-يناير-2020
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أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك قراراً أمس بناءً على توصية وزير المالية و التخطيط الاقتصادي بإعفاء د. إقبال جعفر الحسين من وظيفة مدير عام وكالة ضمان التمويل الأصغر.
ووجه القرار بحسب صحيفة الجريدة، وزارتي المالية و التخطيط الاقتصادي و العمل و التنمية الاجتماعية و بنك السودان المركزي ( وكالة التمويل الأصغر ) و الجهات المعنية الاخرى اتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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