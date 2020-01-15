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توصية بشطب الاتهام ضد الفريق نور الهدى

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التاريخ: 15-يناير-2020

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توصية بشطب الاتهام ضد الفريق نور الهدى

أوصت شرطة بحري وسط، بشطب البلاغ المدون في مواجهة الفريق نور الهدى الشفيع زوجة شقيق الرئيس السابق عمر البشير، في الاتهامات التي وجهت لها بالشروع في قتل ضابط بإدارة السجون عن طريق طعام مسموم.

 

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ووفقاً لمصادر، فإن التحقيق لم يثبت تورط نور الهدى في وضع زجاج داخل طعام الذي جاءت به للسجن للمعتقلين وزملائها في الشرطة.

 

 

وقالت نور الهدى بحسب صحيفة آخر لحظة، في التحقيق معها إنه ليس لها مصلحة في محاولة قتل الضابط ولا يحل ذلك قضية زوجها المعتقل، وإن الطعام تم إعداده بواسطة الشغالين وأرسلته للسجن عن طريق سائقها الخاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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