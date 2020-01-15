اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

كتيبة تابعة لهيئة العمليات توقف العمل بحقل هجليج النفطي

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 15-يناير-2020

31 مشاهدة

كتيبة تابعة لهيئة العمليات توقف العمل بحقل هجليج النفطي

 

Advertisements

توقف عمال ومهندسي النفط بحقل “هجليج” عن العمل بعد اطلاق النار من مقر كتيبة تتبع لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة أمس تضامناً مع زملائهم بالخرطوم، فيما أغلق جنود طرق “سفيان وزرقة” بولاية غرب كردفان تتبع للشركة الصينية لعمليات البترول.

 

وتزامن إطلاق الرصاص بحقل هجليج مع تمرد افراد يتبعون لهيئة العمليات بجهاز المخابرات بالخرطوم ما أدى لتوقف العمل بمواقع شركات النفط بالولاية بما فيها حقل هجليج، فيما تواصل العمل بحقل “بليلة” دون أن يتأثر بالأحداث.
وأكدت معلومات بحسب صحيفة الجريدة، توقف العمل كلياً بحقل هجليج النفطي ولزم كل عمال الشركات مقارهم السكنية، باستثناء حقل بليلة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كتيبة تابعة لهيئة العمليات توقف العمل بحقل هجليج النفطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا