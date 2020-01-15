كتيبة تابعة لهيئة العمليات توقف العمل بحقل هجليج النفطي

التاريخ: 15-يناير-2020
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توقف عمال ومهندسي النفط بحقل “هجليج” عن العمل بعد اطلاق النار من مقر كتيبة تتبع لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة أمس تضامناً مع زملائهم بالخرطوم، فيما أغلق جنود طرق “سفيان وزرقة” بولاية غرب كردفان تتبع للشركة الصينية لعمليات البترول.
وتزامن إطلاق الرصاص بحقل هجليج مع تمرد افراد يتبعون لهيئة العمليات بجهاز المخابرات بالخرطوم ما أدى لتوقف العمل بمواقع شركات النفط بالولاية بما فيها حقل هجليج، فيما تواصل العمل بحقل “بليلة” دون أن يتأثر بالأحداث.
وأكدت معلومات بحسب صحيفة الجريدة، توقف العمل كلياً بحقل هجليج النفطي ولزم كل عمال الشركات مقارهم السكنية، باستثناء حقل بليلة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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