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تورط الغرفة في بيع سجلات تجارية للأجانب بسوق ليبيا

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 15-يناير-2020

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تورط الغرفة في بيع سجلات تجارية للأجانب بسوق ليبيا

كشف رئيس لجنة المقاومة بسوق ليبيا عن تورط الغرفة التجارية في النظام البائد أبوزيد محمد احمد باعوضة في بيع سجلات تجارية للأجانب بالسوق الصيني ودبي، واشتكى من استمرار التحصيل غير القانوني الذي تقوم به المحليات بواسطة الإيصالات الورقية على الرغم من تطبيق التحصيل الإلكتروني بجانب إستيلاء نافذين في النظام البائد على مساحات مخصصة لميادين ومواقف المواصلات.

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وجدد باعوضة مطالبته وزير التجارة والصناعة مدني عباس باستعجال تطبيق قرار منع الأجانب والمجنسين من ممارسة التجارة، وقال رئيس لجنة المقاومة بسوق لبييا في حديثه بحسب صحيفة الجريدة: يجب أن يتم إغلاق كل ” الدكاكين” التجارية التي تخص الاجانب في كل أسواق البلاد لتسببهم في ضرر كبير للتجار السودانيين أدى لخروج عدد كبير منهم من السوق بسبب ارتفاع إيجار العقارات والضرائب الباهظة التي تفرض عليهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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