تورط شقيق الرئيس السابق “البشير” باستخراج جوازات للسوريين

كشف نائب رئيس شعبة الإطارات السابق محمد أحمد إبراهيم عن تورط شقيق الرئيس السابق باستخراج جوازات بملايين الدولارات لأسرة أبو راس السورية، والذي يعتبر من أكبر التجار في سوق الإطارات بالخرطوم، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بتكوين لجنة من وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية للتحقيق ومراجعة سجلات الأجانب الذين امتلكوا جوازات في عهد النظام البائد، لافتاً إلى ممارستهم من بين المخدرات والمضاربة في الدولار.

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وقال محمد أنهم أصبحوا وكلاء لمافيا عالمية تعمل في غسيل الأموال تحت غطاء تجارة الإطارات بجانب تهريبهم للبضائع عبر الحدود الأفريقية مطالباً بتجميد عضوية السودان في الكوميسا للحد من البضائع العابرة للحدود.

واستهجن إبراهيم التزامهم في تسديد إيجارات المحال التجارية التي تقدر بألف دولار للدكان الواحد أي يعادل مليار و800 جنيه بجانب دفعهم للضرائب والزكاة المحلية. وأضاف بأن هنالك بعض منهم قام بشراء بعض المحال بمبلغ 2 ألف دولار مقابل ما يعرف بخلو رجل، متهماً الجمارك والمواصفات ومطار الخرطوم بتسهيل دخول البضائع للأجانب السوريين عبر كونتينات كبيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)