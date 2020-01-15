مقتل اسرة بسوبا بسبب سقوط دانة على منزلها.. والجيش يعلن عن مقتل عسكريين واصابة اربعة

تسبب سقوط قذيفة على منزل اسرة بضاحية سوبا في استشهاد اسرة وفي الاثناء أعلن الجيش السوداني مقتل عسكريين اثنين وإصابة 4 في صفوفه.

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واعربت لجنة الاطباء المركزية عن بالغ اسفها وحزنها على مقتل الاسرة وقالت اللجنة في بيان لها بحسب صحيفة الجريدة، أودت القذيفة بحياة الأب فى الحال ووفاة أبنائه بعد محاولة إسعافهم فى الطريق لمستشفى رويال كير وهم محمد الأمين 25 عام ورانيا الأمين 19 عام. وذكرت تم اسعاف خلال الساعات الماضية حالتين نتيجة إصابات بالرصاص على مستوى الفخذ والساعد.

وادى فشل المفاوضات التي دخلت فيها قوات من الجيش مع هيئة العمليات الى اقتحام مقرات الأمن المتمردة عقب رفضها تسليم سلاحها واقتحمت القوات المسلحة مقر رئاسة الهيئة في شارع عبيد ختم بالتزامن مع اقتحام مقار الامن في سوبا وكافوري وكرري ودوى صوت انفجارات ضخمة في تلك المناطق عقب احتماء عدد كبير جدا من أفراد هيئة العمليات بداخلها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)