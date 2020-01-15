بالصورة.. ارتفاع أسعار “التمباك” تثير سخرية النشطاء وغضب المتعاطين (أرفعوا الدعم عن أي حاجة وخلوا لينا البعدل الكيف)

أعلنت الغرفة الفرعية لتجارة التمباك، باتحاد أصحاب العمل أمس الثلاثاء، عن ارتفاع أسعار التمباك نسبة لارتفاع أسعار الترحيل وزيادة تكاليف الانتاج وملحقاته.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد أكدت الغرفة الفرعية أن الزيادة ستطبق اعتبارا من يوم 20 من شهر يناير الجاري, حيث بلغ سعر 120 جرام من التمباك (20) جنيها أما عبوة 60 جرام أصبح سعرها (10) جنيه وهو ما أعتبره البعض زيادة كبيرة مقارنة بأسعاره الحالية.

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زيادة أسعار التمباك وجدت سخرية واسعة من الناشطون الذين أكدوا أن زيادة أسعار التمباك ليست بالأمر المهم الذي يستحق نشر أخبار مقارنه بارتفاع الخبز والبنزين والجازولين وغيرها, وذلك رداً على احتجاجات بعض متعاطي التمباك الذين شكوا من الزيادة وكتبوا تعليقات مضحكة رصدها محرر أخبار الخليج 365 أبرزها تعليق من أحد المتعاطين الذي كتب (أرفعوا الدعم عن أي حاجة وخلوا لينا البعدل الكيف).

ووفقا للمتابعات فقد نصح بعض الرواد المتعاطين مؤكدين لهم أن هذه الزيادة تعد فرصة عظيمة للإقلاع عن التمباك الذي يسبب عدد من الأمراض أخطرها سرطان اللثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)