حزب الأمة القومي يطالب بالاسراع في هيكلة جهاز المخابرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب حزب الأمة القومي باستعجال حسِمُ ما اعتبره تردداً بشأن هيكلة جهاز المخابرات الوطني، بصورة عاجلة وفورية، ورأى أن امر الهيكلة تأخَّر كثيراً، ودعا لإنفاذُها كمطلبٍ رئيسٍ من مطالب ثورة ديسمبر.

وقال الحزب في بيان تلقى (باج نيوز) نسخة منه، إن (جهاز الأمن والمخابرات الوطني) خـلال فترة الحكم المباد، طالته تشوهات خطيرة منها تضخم هيئة العمليات به وتمددها حتى أنها أصبحت جيشاً مكتملاً داخل الجهاز.

وأضاف الحزب، بأن الأحداث التي بدرت من وحدات جهاز المخابرات الوطني بالعاصمة القومية ومدينة الأبيض، ومع كونها مؤسفة، ولكنها ستكون سانحةً مناسبةً جداً لانفاذ أمر الهيكلة.

Advertisements

وأشار إلى أن البلاد عاشت أحداثاً مؤسفة خلال الساعات الماضية بسبب تمرد، وإحتجاجات بعض وحدات الجهاز بالعاصمة القومية ومدينة الأبيض.

ونوه الحزبُ إلى أنه ظل يدعو بلا تردد، مع القوى الثورية الأخرى، إلى إعادة هيكلة هذا الجهاز ليكون قادراً على القيام بدوره المحدد له في قانونه وبالوثيقة الدستورية.

باج نيوز